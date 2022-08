藥廠更新新型肺炎疫苗 效用是否更好

【KTSF 周正鈞報導】

最近聯邦食品及藥物管理局(FDA)要求藥廠調整疫苗針對Omicron BA.4 和BA.5病毒株,傳染病學專家對更新了的疫苗的看法是如何呢?

目前全國7日平均確診逾八萬宗Covid個案,當中的Omicron BA.5是全球主導病毒株,藥廠更新了的疫苗會否更好呢?

舊金山(三藩市)加大(UCSF)傳染病學專家陳子平醫生指出,目前的疫苗已經可以達致降低因重症入院及死亡率,但即將推出的更新版疫苗,的確有其優點。

陳子平醫生說:「疫苗幫助人們即使感染,也只會出現輕微症狀,只需在家中隔離五天,因為這更新版疫苗,更像現在流行的病毒株,不像兩年前流行的

醫生也提到英美兩國疫苗的進展,他表示,近期英國當局批準的是基於BA.1及原始病毒株的疫苗,他則希望9月美國推出的,是會針對目前BA.4或BA.5及原始病毒株的疫苗。

那你可能也會關心,如果已經打了完整疫苗,是否需要再打更新版疫苗呢?

陳子平醫生說:「如果你已經打齊4針,沒有必要再打,或許你可以等到9月,但最重要的是至少要接種第一劑加強針,有些人還沒有接種第三針,現在全美大概有一千萬人,包括長者,還沒有接種第一劑加強針,我想大概只有65%的長者有接種,所以這是很重要他們接種第一劑加強針,這可以拯救你的性命

他也表示,至於第四針,即第二劑加強針,對65歲以下人士則相對上沒有那麼緊迫,而且現時是50歲以上人士才能接種。

他也表示,大部份打第二劑加強針的人士,都是在遠行或出席家庭聚會前兩週接種,用作加強防止感染。

