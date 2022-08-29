藥廠更新新型肺炎疫苗 效用是否更好

August 29, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Pexels)

【KTSF 周正鈞報導】

最近聯邦食品及藥物管理局（FDA）要求藥廠調整疫苗針對Omicron BA.4 和BA.5病毒株，傳染病學專家對更新了的疫苗的看法是如何呢？

目前全國7日平均確診逾八萬宗Covid個案，當中的Omicron BA.5是全球主導病毒株，藥廠更新了的疫苗會否更好呢？

舊金山（三藩市）加大（UCSF）傳染病學專家陳子平醫生指出，目前的疫苗已經可以達致降低因重症入院及死亡率，但即將推出的更新版疫苗，的確有其優點。

陳子平醫生說：「疫苗幫助人們即使感染，也只會出現輕微症狀，只需在家中隔離五天，因為這更新版疫苗，更像現在流行的病毒株，不像兩年前流行的

醫生也提到英美兩國疫苗的進展，他表示，近期英國當局批準的是基於BA.1及原始病毒株的疫苗，他則希望9月美國推出的，是會針對目前BA.4或BA.5及原始病毒株的疫苗。

那你可能也會關心，如果已經打了完整疫苗，是否需要再打更新版疫苗呢?

陳子平醫生說：「如果你已經打齊4針，沒有必要再打，或許你可以等到9月，但最重要的是至少要接種第一劑加強針，有些人還沒有接種第三針，現在全美大概有一千萬人，包括長者，還沒有接種第一劑加強針，我想大概只有65%的長者有接種，所以這是很重要他們接種第一劑加強針，這可以拯救你的性命

他也表示，至於第四針，即第二劑加強針，對65歲以下人士則相對上沒有那麼緊迫，而且現時是50歲以上人士才能接種。

他也表示，大部份打第二劑加強針的人士，都是在遠行或出席家庭聚會前兩週接種，用作加強防止感染。

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