東華醫院收到21萬份新型肺炎測試盒的捐贈,可以免費派發給市民。

LumiQuick公司捐贈了21萬份,獲FDA緊急使用授權的新型肺炎快速抗原測試劑,是自從2020年疫情爆發以來,東華醫院收到最大的一筆醫療用品捐贈。

東華醫院將會與市府部門以及社區機構合作,免費派發快速測試劑,市民也可以去到東華醫院,以及東華醫院屬下的診所索取測試劑。

