加州的猴痘病例,目前已經超過紐約,為全美最多,尤其是舊金山(三藩市),隨著學生返回校園,各大學也加緊消毒防疫,並確保有足夠的試劑。

加州的猴痘確診病例已將近3,300例,為全美最多,其中約700例在舊金山。

聯邦當局表示,有足夠的猴痘疫苗供高危人士施打。

白宮前天則和大學院校針對猴痘問題開會,許多大學已加強例行的清潔消毒程序,確保校園有足夠的測試能力。

有公衛專家表示,雖然不認為會出現大爆發,但提醒校方要提前作準備,避免疫情爆發,不過也強調,猴痘疫情並沒有新冠疫情嚴重。

舊金山總醫院週末也繼續提供民眾不須預約打猴痘疫苗,星期六已為約600人接種。

