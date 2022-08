年輕女性被拒做乳房X光檢查 8個月後被診斷已是乳癌四期（視頻）

【KTSF 王蔚報導】

加州一名年輕的女性,發現自己有乳房腫塊,卻被拒絕做乳房x光檢查,結果8個月後被診斷已是癌症四期。

Philecia Labounty從沒想到,年僅29歲的她會被診斷出患有癌症。

Labounty說:「即使我被診斷了,也很難處理,因為我沒有其它症狀,我的血液檢查沒有問題。」

但她當時感到一個乳房有腫塊。

她說她去了長灘的一家免費診所檢查,被告知那只是一個良性囊腫。

她當時要求做乳房X光檢查,醫生也提交了要求,但由於她年紀小,並且沒有家族癌症史而被拒絕。

Labounty說:「我當時想,好吧,他們說你沒事,相信他們說的話,相信醫生。」

但現在她希望她相信自己的直覺。

她說在8個月內腫塊變大了,所以醫生批准了乳房X光檢查,結果是她被診斷出患有第四期乳腺癌,已經擴散到肺部、淋巴結和胸骨,她說她可能餘生都要做化療。

Labounty說:「我不喜歡成為這樣的例子,但如果這意味著我可以拯救別人,那就是我想要的。」

現年35歲正在康復中的她,希望其他年輕女性知道她當時不知道的事情,即要尋求第二意見。

她去看新醫生的視頻發佈在TikTok上,廣為傳播。

Labounty說:「她告訴我,當出現問題時讓大家知道,我做得很棒。」

她希望其他人認識到,在事關他們的健康問題上,他們的聲音舉足輕重。

Labounty說:「你完全有權利為你的醫保而戰,如果你對你得到的感覺不好,那就去別處找,因為它就在那裡。」

