共和黨參議員布萊克本率團到訪台灣 與蔡英文會面

美國共和黨參議員布萊克本率團到訪台灣,與蔡英文會面,是今個月第三度有美國議員訪台。中方指再次證明美方不想見到台海穩定,警告會堅決採取反制措施。

蔡英文在總統府接見到訪的美國共和黨籍參議員布萊克本,說期待與美國和其他理念相近的國家,捍衛印太地區和平穩定。

布萊克本認為美台都熱愛民主自由,強調熱愛自由的國家都應繼續支持台灣。

訪問團在台灣期間,還會出席外交部長吳釗燮的款宴,討論台美安全和經貿關係等議題。

布萊克本前一晚深夜到埗,台方官員到機場迎接。布萊克本說要向北京發出訊息,不會接受霸凌,美國堅定不移捍衛全球自由。

今次是今個月內第三度有美國國會議員訪台。

連同眾議院議長佩洛西和參議員馬基,加上日前訪台的印第安納州州長,都有與蔡英文見面。

中國駐美大使館指布萊克本訪台,再次證明美方不想見到台海穩定,挑起衝突和干涉中國內政,警告會堅決採取反制措施,應對美方挑釁。

