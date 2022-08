【KTSF】

美國政府週四宣布,將暫停四家中國國籍航空,共26個從美國飛往中國的航班,以回應中方以新冠病例為由,暫停若干美國航空公司的航班。

停飛時間從9月5日到9月28日,受影響的包括廈門航空、中國國際航空、中國南方航空、中國東方航空。

