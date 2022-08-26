學生貸款減免計畫有人表支持 但批評聲浪也不斷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

拜登總統宣布的學生貸款債務減免計畫引發不同的反應，儘管數以千萬計的受惠者表示歡迎，但批評聲浪也不斷，認為會推高通脹，也有人為付清學費的人士喊冤。

週四在首都華盛頓，有集會慶祝學生債務減免計劃，減免學生貸款債務是拜登的競選承諾，數以千萬計的受惠人士和支持者都表示歡迎，學生債務危機關注人士認為，計劃足以改變人的一生。

學生貸款危機中心會長Natalia Abram說：「我們立馬想到這終於到來，是個歷史性的第一步。」

Brittani Williams是個醫學院學生，目前背了8萬元學生貸款，一直倡議大學可負擔議題。

Williams說：「這是個開始，但還需要做得更多。」

在此計劃下，繼續凍結償還學生款貸直到今年底，年收入低於12萬5千元的借款人，或年收入低於25萬元的家庭，可獲1萬元學生貸款債務減免，接受聯邦Pell Grants助學金者，減免總額提高為2萬元。

不過抨擊計劃的聲浪不斷，部份經濟學家擔心，繼續凍結還款以及免除學生貸款債務會不利降低通脹。

負責任政府預算委員會副會長Marc Goldwein說：「我們可能因免債而更助長通脹，而不是降低通脹法所說的通脹下跌。」

佛州州長Ron DeSantis抨擊，拜登政府此舉讓納稅人為學生貸款債務買單，他也為那些付清學費，沒有學生貸款債務的人士喊冤。

DeSantis說：「首先這對那些借款後勤奮工作還清貸款的人不公平，也對於選擇其他途徑的人不公平，他們選擇不借很多貸款，而立即投入商業或從事技工行業，他們決定不借學貸，而現在卻要分擔那些債務。」

麻州民主黨議員認為計劃很公平，認為根本問題在於貧富差距。

民主黨聯邦參議員Elizabeth Warren說：「你知道哈佛大學生的人口中，有多少比例需要借錢？2%，你知道在州大學生多少人口需要借錢？50%，至於HBCU（非洲裔大學）呢？80%，在美國目前發生的情況，就是一切都運作得很好，如果你出生在家境好的家庭，但是對於其他人來說就不行了。」

拜登週四出席民主黨全國委員會活動，活動之前他發推文痛批共和黨人，說對於國會認為學生債務不需要寬減的共和黨人，「我不需要為幫助中產階級道歉，特別是不用向那些投票支持為富有階層或大企業減稅20億，導致赤字上升的同一批人」。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。