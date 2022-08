學生貸款減免計畫有人表支持 但批評聲浪也不斷（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

拜登總統宣布的學生貸款債務減免計畫引發不同的反應,儘管數以千萬計的受惠者表示歡迎,但批評聲浪也不斷,認為會推高通脹,也有人為付清學費的人士喊冤。

週四在首都華盛頓,有集會慶祝學生債務減免計劃,減免學生貸款債務是拜登的競選承諾,數以千萬計的受惠人士和支持者都表示歡迎,學生債務危機關注人士認為,計劃足以改變人的一生。

學生貸款危機中心會長Natalia Abram說:「我們立馬想到這終於到來,是個歷史性的第一步。」

Brittani Williams是個醫學院學生,目前背了8萬元學生貸款,一直倡議大學可負擔議題。

Williams說:「這是個開始,但還需要做得更多。」

在此計劃下,繼續凍結償還學生款貸直到今年底,年收入低於12萬5千元的借款人,或年收入低於25萬元的家庭,可獲1萬元學生貸款債務減免,接受聯邦Pell Grants助學金者,減免總額提高為2萬元。

不過抨擊計劃的聲浪不斷,部份經濟學家擔心,繼續凍結還款以及免除學生貸款債務會不利降低通脹。

負責任政府預算委員會副會長Marc Goldwein說:「我們可能因免債而更助長通脹,而不是降低通脹法所說的通脹下跌。」

佛州州長Ron DeSantis抨擊,拜登政府此舉讓納稅人為學生貸款債務買單,他也為那些付清學費,沒有學生貸款債務的人士喊冤。

DeSantis說:「首先這對那些借款後勤奮工作還清貸款的人不公平,也對於選擇其他途徑的人不公平,他們選擇不借很多貸款,而立即投入商業或從事技工行業,他們決定不借學貸,而現在卻要分擔那些債務。」

麻州民主黨議員認為計劃很公平,認為根本問題在於貧富差距。

民主黨聯邦參議員Elizabeth Warren說:「你知道哈佛大學生的人口中,有多少比例需要借錢?2%,你知道在州大學生多少人口需要借錢?50%,至於HBCU(非洲裔大學)呢?80%,在美國目前發生的情況,就是一切都運作得很好,如果你出生在家境好的家庭,但是對於其他人來說就不行了。」

拜登週四出席民主黨全國委員會活動,活動之前他發推文痛批共和黨人,說對於國會認為學生債務不需要寬減的共和黨人,「我不需要為幫助中產階級道歉,特別是不用向那些投票支持為富有階層或大企業減稅20億,導致赤字上升的同一批人」。

