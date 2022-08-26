美國正面對極端天氣影響 西岸乾旱南部平原水浸嚴重

August 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(The Weather Channel / YouTube)

【KTSF 張麗月報導】

美國正面對極端天氣影響，由高溫、乾旱、山火以至暴風雨洪水等帶來廣泛破壞，好像西南部和南部平原地區水浸嚴重，但西岸大部份地區就遇到歷來最嚴重的乾旱，而東北部都有越來越多地區發生旱災。

東岸羅德島州這個農民說，由6月到現在，當地只落過一場大雨，他們正感受到新英格蘭地區極端乾旱天氣帶來的影響。

羅德島農民Milan Adams說：「我的農田完全焦枯，(農作物)可能只有約4、5吋高,但正常是一呎至呎半高。」

西岸地區也遭遇百年一遇的乾旱，阿里桑那州聯邦參議員，Mark Kelly說，氣候危機正影響西岸的河道水庫，其中Powell和Mead河正處於歷來最低水位。

科羅拉多河也面臨乾旱，拜登政府呼籲所有州必須節約用水，以避免災難降臨。

由於科羅拉多河有一條水管爆裂要維修，當局呼籲南加州超過400萬人，下個月開始，減少戶外灌溉用水15天。

加州有部份城市更加發出獎賞，鼓勵居民移除草地，每平方英尺可以拿到6元，因為當局認為每一滴水都很珍貴。

都會供水局節約用水部門經理說：「許多人以為後園的草地，怎能幫到廣大的南加州，但每一滴水都幫到，今天節省的每一滴水，都是為將來。」

加州乾旱，但西南部地區上週末就落下傾盤大雨，猶他州Zion國家公園就有人被洪水沖走，要出動救援人員搶救。

至於南部平原地帶，上星期日有超過900萬人受洪水威脅。

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