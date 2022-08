包維爾指聯儲局需要在一段時間內實施較大幅度加息

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週五在懷俄明州Jackson Hole召開的央行行長年會時表示,聯儲局有需要在一段時間內,實施較大幅度的加息,來控制高企的通脹,最重要就是要維持價格穩定。

包維爾發言時一開始就表示,在過去的會議中,曾經討論廣泛議題,好像經濟結構的不斷改變,以及在高度不明確前景下,實施貨幣政策時所面對的挑戰等。

但週五聯儲局決策小組改為專注於將通脹降低至局方定下2%的目標,他說聯儲局堅決要打擊高企的通脹,因為維持價格穩定是聯儲局的責任。

包維爾指出,7月份的通脹數據雖然有改善,略為降低,但單憑一個月的數據,不足以令人有信心相信通脹正在繼續跌。

他又承認,局方繼續收緊信貸,將會對許多家庭和商業帶來痛苦,因為更高的息口,將會進一步減慢經濟,甚至可能導致裁員,這個就是降低通脹的代價,但如果不維持價格穩定,將會帶來更大痛苦。

包維爾說:「降低通脹可能需要更長時間,維持增長在趨勢水平以下,同時很大可能令勞工市場呈現疲弱,屆時將對家庭和商業帶來一些痛苦,這些是降低通脹的不幸代價,但如果不恢復價格穩定,意味著將會帶來更大痛苦。」

因此包維爾說,聯儲局有需要實行較大幅度的加息來控制通脹,而且要實施一段時間,聯儲局將於下月中開會議息,市場一般預料,屆時可能會加息4分之3厘。

包維爾的講話發表之後,華爾街股市隨即應聲大跌,主要指數收市勁跌超過3%,Nasdaq的跌幅更接近4%。

