包維爾指聯儲局需要在一段時間內實施較大幅度加息

August 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注, 財經新聞
聯儲局主席包維爾 (Board of Governors of the Federal Reserve System)

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週五在懷俄明州Jackson Hole召開的央行行長年會時表示，聯儲局有需要在一段時間內，實施較大幅度的加息，來控制高企的通脹，最重要就是要維持價格穩定。

包維爾發言時一開始就表示，在過去的會議中，曾經討論廣泛議題，好像經濟結構的不斷改變，以及在高度不明確前景下，實施貨幣政策時所面對的挑戰等。

但週五聯儲局決策小組改為專注於將通脹降低至局方定下2%的目標，他說聯儲局堅決要打擊高企的通脹，因為維持價格穩定是聯儲局的責任。

包維爾指出，7月份的通脹數據雖然有改善，略為降低，但單憑一個月的數據，不足以令人有信心相信通脹正在繼續跌。

他又承認，局方繼續收緊信貸，將會對許多家庭和商業帶來痛苦，因為更高的息口，將會進一步減慢經濟，甚至可能導致裁員，這個就是降低通脹的代價，但如果不維持價格穩定，將會帶來更大痛苦。

包維爾說：「降低通脹可能需要更長時間，維持增長在趨勢水平以下，同時很大可能令勞工市場呈現疲弱，屆時將對家庭和商業帶來一些痛苦，這些是降低通脹的不幸代價，但如果不恢復價格穩定，意味著將會帶來更大痛苦。」

因此包維爾說，聯儲局有需要實行較大幅度的加息來控制通脹，而且要實施一段時間，聯儲局將於下月中開會議息，市場一般預料，屆時可能會加息4分之3厘。

包維爾的講話發表之後，華爾街股市隨即應聲大跌，主要指數收市勁跌超過3%，Nasdaq的跌幅更接近4%。

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