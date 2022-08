前舊金山工務局局長Mohammed Nuru涉貪污被判入獄7年

【KTSF 黃恩光報導】

前舊金山(三藩市)工務局局長Mohammed Nuru,因為貪污以及違反公眾誠信的罪名,被聯邦法庭判入獄7年。

Nuru今年1月承認一項違反公共誠信的罪名,根據Nuru與聯邦司法部達成的認罪協議,他承認在2012年擔任工務局高層以及局長期間,受賄以及收受回佣。

司法部舉例指出,Nuru曾經接受華裔承包商Walter Wong的賄賂,包括為Nuru的住宅和渡假莊園,提供總值超過26萬元的勞工以及建築材料。

Wong多次支付Nuru去中國和南美旅遊的費用,換取Nuru幫助他取得市府合約。

司法部也指出,Nuru接受過女商人Florence Kong送的勞力士金錶,價值3萬多元,他也涉嫌收受Recology公司的賄賂。

Nuru在2020年1月被捕,貪污案的調查涉及多個商人以及市府官員,聯邦法官判他監禁7年,3年監守行為,並放棄他在Stonyford的渡假物業。

Nuru將於明年1月服刑,他週四在舊金山聯邦法庭外沒有發言。

舊金山市長布里德發表聲明表示,從一開始就支持聯邦對案件的調查,鼓勵所有市府員工參與合作,布里德強調,違法的人必須承受罪責。

她表示,過去兩年在市府推行改革,委任新的領導層,為了恢復市民對於市府的信心。

