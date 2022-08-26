前舊金山工務局局長Mohammed Nuru涉貪污被判入獄7年

【KTSF 黃恩光報導】

前舊金山（三藩市）工務局局長Mohammed Nuru，因為貪污以及違反公眾誠信的罪名，被聯邦法庭判入獄7年。

Nuru今年1月承認一項違反公共誠信的罪名，根據Nuru與聯邦司法部達成的認罪協議，他承認在2012年擔任工務局高層以及局長期間，受賄以及收受回佣。

司法部舉例指出，Nuru曾經接受華裔承包商Walter Wong的賄賂，包括為Nuru的住宅和渡假莊園，提供總值超過26萬元的勞工以及建築材料。

Wong多次支付Nuru去中國和南美旅遊的費用，換取Nuru幫助他取得市府合約。

司法部也指出，Nuru接受過女商人Florence Kong送的勞力士金錶，價值3萬多元，他也涉嫌收受Recology公司的賄賂。

Nuru在2020年1月被捕，貪污案的調查涉及多個商人以及市府官員，聯邦法官判他監禁7年，3年監守行為，並放棄他在Stonyford的渡假物業。

Nuru將於明年1月服刑，他週四在舊金山聯邦法庭外沒有發言。

舊金山市長布里德發表聲明表示，從一開始就支持聯邦對案件的調查，鼓勵所有市府員工參與合作，布里德強調，違法的人必須承受罪責。

她表示，過去兩年在市府推行改革，委任新的領導層，為了恢復市民對於市府的信心。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。