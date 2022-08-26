Moderna起訴Pfizer和BioNTech侵權盜用mRNA疫苗技術

August 26, 2022 全國消息, 新聞, 熱點關注
(Inkyeong Yun / DVIDS / CC BY 2.0 / Governor Tom Wolf / CC BY 2.0 / Pfizer / CC BY 2.0)

【KTSF 朱慧琪報導】

藥廠Moderna起訴競爭對手Pfizer藥廠和德國製藥商BioNTech，指他們涉侵權盜用mRNA疫苗技術，以製造自己的新型肺炎疫苗。

Moderna和Pfizer在疫情期間推出了新型肺炎疫苗，幫助全球對抗沙士二型冠狀病毒，兩間公司均使用mRNA技術。

藥廠Moderna週五發聲明指，已經起訴對方，涉複製Moderna的mRNA疫苗技術專利，該公司已經入稟聯邦法庭及德國法庭。

Moderna的聲明指，mRNA技術，是該公司用了10年以上研發，並投放了1億元資金。

Moderna強調，起訴目的不是要Pfizer疫苗在市場上消失，不是要阻止Pfizer疫苗未來銷售，也不要尋求補償在3月8號前的損失，而是要Pfizer及BioNTech尊重Moderna的智識產權。

Moderna曾在2020年10月承諾，在疫苗短缺的情況下，不會在大流行期間強制執行與新型肺炎相關的專利。

直到今年3月，疫苗變得普遍，Moderna隨即更新了它的承諾，要求其他公司尊重知識產權，並需要申請使用其技術的許可。

CNN引述哥倫比亞大學一名版權專家指，Moderna此舉是要分享競爭對手的收益。

Pfizer藥廠方面拒絕回應，但是就指未收到法庭傳票。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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