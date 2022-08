Moderna起訴Pfizer和BioNTech侵權盜用mRNA疫苗技術

【KTSF 朱慧琪報導】

藥廠Moderna起訴競爭對手Pfizer藥廠和德國製藥商BioNTech,指他們涉侵權盜用mRNA疫苗技術,以製造自己的新型肺炎疫苗。

Moderna和Pfizer在疫情期間推出了新型肺炎疫苗,幫助全球對抗沙士二型冠狀病毒,兩間公司均使用mRNA技術。

藥廠Moderna週五發聲明指,已經起訴對方,涉複製Moderna的mRNA疫苗技術專利,該公司已經入稟聯邦法庭及德國法庭。

Moderna的聲明指,mRNA技術,是該公司用了10年以上研發,並投放了1億元資金。

Moderna強調,起訴目的不是要Pfizer疫苗在市場上消失,不是要阻止Pfizer疫苗未來銷售,也不要尋求補償在3月8號前的損失,而是要Pfizer及BioNTech尊重Moderna的智識產權。

Moderna曾在2020年10月承諾,在疫苗短缺的情況下,不會在大流行期間強制執行與新型肺炎相關的專利。

直到今年3月,疫苗變得普遍,Moderna隨即更新了它的承諾,要求其他公司尊重知識產權,並需要申請使用其技術的許可。

CNN引述哥倫比亞大學一名版權專家指,Moderna此舉是要分享競爭對手的收益。

Pfizer藥廠方面拒絕回應,但是就指未收到法庭傳票。

