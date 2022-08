【KTSF】

伊利諾伊州彩票局說,Mega Millions十億元頭獎有一票中獎,但尚未有人領獎。

官方宣布7月份有人在伊利諾伊州Des Plaines市的一個加油站購買了中獎彩票,但中獎者至今未有領取獎金,中獎者在開獎日期後,有一年的時間領取獎金。

但從開獎日起,他們只有60天的時間來選擇年度分期領獎金,或一次過領取7.42億元現金。

