【KTSF】

一項新的研究發現,長期COVID症狀,導致多達400萬美國人無法工作。

長期COVID,是指患者在康復數月甚至數年後出現的綜合症狀,包括大腦混沌、焦慮、抑鬱、疲勞和呼吸問題。

布魯金斯學會估計,長期COVID造成200萬到400萬人失業,這個人數的中位點是300萬全職人員,相等於美國文職勞動力的1.8%。

當前許多行業面臨嚴重的人手短缺,這也導致了40年來最嚴重的通貨膨脹。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。