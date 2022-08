【KTSF】

一個聯邦陪審團裁定,洛杉磯縣必須為拍攝2020年Kobe Bryant在直升機墜毀事故現場的遺體照片,向Kobe Bryant的遺孀支付1,600萬元。

陪審團週三同意Bryant遺孀及其律師的觀點,即是和洛杉磯縣縣警和消防員拍攝並分享Kobe Bryant及其13歲女兒Gianna的遺體照片時,侵犯了她的隱私。

縣檢察官辯稱,這些照片是評估現場所必需的,但陪審團並不認同,裁定洛杉磯縣向Bryantt的家屬賠償。

