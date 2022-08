法官下令公開特朗普海湖莊園搜查令宣誓書剪輯版本

【KTSF 張麗月報導】

針對聯邦調查局人員本月初突擊搜查前總統特朗普位於佛羅里達州海湖莊園的事,法官週四下令公開搜查令宣誓書的剪輯版本。

簽發批出搜查令的佛羅里達州聯邦法官,週四下令公開搜查令宣誓書經過刪減剪輯的版本,而檢察官一直要求密封這份宣誓書。

聯邦司法部已經向這名法官遞交在密封情況下搜查令宣誓書,經過剪輯後的建議版本,法官於是定出週五中午之前要公開這份宣誓書刪減文本。

在裁決中,法官表示,政府有迫切正當理由去密封宣誓書的部份內容,因為如果公開全部內容,將會不利調查特朗普如何處理機密材料。

在本星期簽發的正式指令中,法官承認基於公眾的強烈知情權,而搜查特朗普莊園是前所未有的事,以及公眾對此很感興趣,所以下令公開部份內容,而司法部並沒有提供證據證明,公開宣誓書如何危害調查工作。

FBI人員較早時在佛州海湖莊園搜查搬走許多箱被列為機密的白宮文件,事件起因是由國家檔案局要求特朗普交還而沒結果,在通報司法部後,FBI採取搜查行動。

特朗普前日發布新聞通告,指FBI的搜查行動及扣留有關文件是違法違憲,他正採取行動要回所有被FBI搜查拿走的白宮文件,以便歸還國家檔案局,並在日後放置在特朗普總統圖書館。

特朗普的律師已經為此事入禀佛州聯邦法庭,並要求法庭指定一名專員去檢視被搜走的白宮文件及物品,之前特朗普聲稱他以將文件解密,但手續是否適當仍有待確認。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。