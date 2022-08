日裔藝術家在San Bruno舉行二次大戰藝術展（視頻）

【KTSF】

5名日裔藝術家正在中半島San Bruno舉行藝術展,主題圍繞二次大戰時,美國日裔被送到集中營的故事。

San Bruno的Tanforan購物中心,1942年二戰初期是個集中營,灣區大約8千名日裔美國人被扣留於該集中營171日。

5名第三代、俗稱「三世」的日裔美國人,希望借鑒日裔於二次大戰被拘留的歷史,提醒大家關注今天社會的歧視及不公。

藝術家Kathy Fujii-Oka的祖父當年被送去集中營,其中一幅作品,The Golden Crane,靈感就來自她祖父當年被拘留的故事。

她指出,日裔當年被拘留,與今天的社會問題是互相關連。

Fujii-Oka說:「我聯想到「黑人生命寶貴」運動,德州的兒童拘留中心,特別是我們身邊針對亞裔的仇恨犯罪。」

她亦提到奧克蘭(屋崙)華裔牙醫徐麗麗被殺一事,她形容這種事直到今天仍繼續發生,是非常可悲,她表示,希望與其他四位 「三世」日裔美國人,用藝術為社會帶來轉變。

Fujii-Oka說:「我的畫就是我的武器,我用來回應社會上的偏見,和可怕事情式,我們的藝術品亦與今天的社會息息相關。」

Fujii-Oka自4歲已開始畫畫,25年前成為職業藝術家,她說畫畫的最大得著,就是可以為社會問題發聲。

Fujii-Oka說:「藝術能滿足我,特別是現在的人生階段,我可以嘗試去作出改變。」

展覽直至9月3日,現正向公眾開放,費用全免,地點是Tanforan購物中心的AZ Gallery,詳情可以瀏覽:Sanseigranddaughters.com

