日裔藝術家在San Bruno舉行二次大戰藝術展（視頻）

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5名日裔藝術家正在中半島San Bruno舉行藝術展，主題圍繞二次大戰時，美國日裔被送到集中營的故事。

San Bruno的Tanforan購物中心，1942年二戰初期是個集中營，灣區大約8千名日裔美國人被扣留於該集中營171日。

5名第三代、俗稱「三世」的日裔美國人，希望借鑒日裔於二次大戰被拘留的歷史，提醒大家關注今天社會的歧視及不公。

藝術家Kathy Fujii-Oka的祖父當年被送去集中營，其中一幅作品，The Golden Crane，靈感就來自她祖父當年被拘留的故事。

她指出，日裔當年被拘留，與今天的社會問題是互相關連。

Fujii-Oka說：「我聯想到「黑人生命寶貴」運動，德州的兒童拘留中心，特別是我們身邊針對亞裔的仇恨犯罪。」

她亦提到奧克蘭（屋崙）華裔牙醫徐麗麗被殺一事，她形容這種事直到今天仍繼續發生，是非常可悲，她表示，希望與其他四位 「三世」日裔美國人，用藝術為社會帶來轉變。

Fujii-Oka說：「我的畫就是我的武器，我用來回應社會上的偏見，和可怕事情式，我們的藝術品亦與今天的社會息息相關。」

Fujii-Oka自4歲已開始畫畫，25年前成為職業藝術家，她說畫畫的最大得著，就是可以為社會問題發聲。

Fujii-Oka說：「藝術能滿足我，特別是現在的人生階段，我可以嘗試去作出改變。」

展覽直至9月3日，現正向公眾開放，費用全免，地點是Tanforan購物中心的AZ Gallery，詳情可以瀏覽：Sanseigranddaughters.com

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