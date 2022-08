夏威夷旅行詐騙案糾纏多年 被告Santa Clara縣法院認罪（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

糾纏多年的夏威夷旅行詐騙案,被告在星期二向Santa Clara縣法院認罪,並與副地檢官達成認罪協議,向多名事主賠償總計15.5萬元。

Wendy Susan Tenedora Wong原本是一名Milpitas居民,經營的旅行社House of Aloha Hawaii,在2019年被多名顧客指控詐騙。

這些旅客,包括Wong的朋友在內,向她繳交旅行費後,被無故取消行程,Wong也拒絕向他們退款,於是他們憤而提告。

Wong在2021年被Santa Clara縣法院傳喚,當時面對47項指控,之後增加到50項,Wong與副地檢官辦公室最後達成認罪協議,在本週二8月23日承認兩項罪名。

Santa Clara縣副地檢官Tamalca Harris說:「她承認一項有關未能償還旅費,和提供服務的罪名,以及另一項非法從商業賬戶中取款的罪名。」

Harris也向本台表示,被告的認罪協議,要求她在11月4號前向37名事主做出賠償,總計15.5萬元,雖然本案總共有48名事主,實際損失也超過20萬元,但有幾名受害者沒有求償。

被告的認罪協議除了要求賠償之外,也對被告判處兩項罪名成立及兩年的緩刑,目前被告居住在夏威夷,她需要在11月4日回到Santa Clara縣出庭接受宣判,如果她在這個日期前無法向事主做出賠償,將面臨兩年有期徒刑,及一年的監守行為。

Harris說:「Wong濫用了信任,並擾亂了我們社區中許多家庭的生活,但我也要感謝本案中的受害者,挺身而出通報其經歷,沒有受害者和證人站出來,我們無法起訴案件。」

