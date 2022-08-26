夏威夷旅行詐騙案糾纏多年 被告Santa Clara縣法院認罪（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

糾纏多年的夏威夷旅行詐騙案，被告在星期二向Santa Clara縣法院認罪，並與副地檢官達成認罪協議，向多名事主賠償總計15.5萬元。

Wendy Susan Tenedora Wong原本是一名Milpitas居民，經營的旅行社House of Aloha Hawaii，在2019年被多名顧客指控詐騙。

這些旅客，包括Wong的朋友在內，向她繳交旅行費後，被無故取消行程，Wong也拒絕向他們退款，於是他們憤而提告。

Wong在2021年被Santa Clara縣法院傳喚，當時面對47項指控，之後增加到50項，Wong與副地檢官辦公室最後達成認罪協議，在本週二8月23日承認兩項罪名。

Santa Clara縣副地檢官Tamalca Harris說：「她承認一項有關未能償還旅費，和提供服務的罪名，以及另一項非法從商業賬戶中取款的罪名。」

Harris也向本台表示，被告的認罪協議，要求她在11月4號前向37名事主做出賠償，總計15.5萬元，雖然本案總共有48名事主，實際損失也超過20萬元，但有幾名受害者沒有求償。

被告的認罪協議除了要求賠償之外，也對被告判處兩項罪名成立及兩年的緩刑，目前被告居住在夏威夷，她需要在11月4日回到Santa Clara縣出庭接受宣判，如果她在這個日期前無法向事主做出賠償，將面臨兩年有期徒刑，及一年的監守行為。

Harris說：「Wong濫用了信任，並擾亂了我們社區中許多家庭的生活，但我也要感謝本案中的受害者，挺身而出通報其經歷，沒有受害者和證人站出來，我們無法起訴案件。」

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