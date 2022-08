司法部公開特朗普海湖莊園搜查令宣誓書部分內容

【KTSF 張麗月報導】

聯邦司法部週五解封公開,聯邦調查局(FBI)人員本月初突擊搜查前總統特朗普位於佛羅里達州海湖莊園的搜查令宣誓書部份刪減剪輯的文本。

因應公眾的強烈知情權,一名聯邦法官週四下令,聯邦司法部解封搜查令宣誓書的刪減剪輯文本,司法部週五公開的文件有38頁,但當中有許多內容塗黑。

這份由聯邦人員撰寫的宣誓書,講出為何要求法官要簽發批出搜查令,這些文件並沒有披露證人和執法人員的身份,大陪審團的資訊或會危害調查特朗普處理機密材料的任何消息。

消息指出,經過初步檢討後,聯邦調查局人員發現,有超過100份被列為機密的文件,特朗普在今年1月向國家檔案局移交15箱文件,經過FBI在5月中檢視之後,發現有14箱文件含有機密資料,這14箱文件中,包含有184份很獨特的文件,裡面還有分類的標記,當中包括67份標記著機密,97份列為秘密,25份列為高度秘密,特朗普曾經否認有報導說,部份這些文件與核武有關。

FBI又說,部份文件有HCS的標記,即是秘密的人力資源或情報人員,以及SI的標記,即是監控外國通訊管道的資訊,公開的宣誓書又指控,有幾份文件也包含有看來是特朗普的手寫筆記。

宣誓書指出,FBI人員因此有理由相信,在海湖莊園仍然保存有其它包含機密國防信息,或受檔案保留要求約束的總統檔案文件,所以要求法官批准搜查。

FBI又認為,特朗普的海湖莊園,並非是安全地方去儲存機密文件,就算有額外加設鎖。

