東灣Concord市議會一致通過一筆高達約78萬撥款,於市內安裝65個車牌閱讀器。

車牌閱讀器收集的資料由警方控制,大多東灣的執法部門已經採用相近系統,Concord市議會早於4月已表明,取得車牌閱讀系統是「二級優先」。

該車牌閱讀系統,分析車牌號碼、所屬州份,亦不用靠車輛登記資料,單憑圖片分析,就能辨認車輛顏色、種類、牌子、車頂行李架、泵把上的貼紙等。

星期二會議的一項職員報告指出,車牌閱讀系統以太陽能運作,即使是臨時車牌或車牌被遮住,該系統亦能辨認出車輛,並可以安裝於幾乎任何地方。

