【KTSF 朱慧琪報導】

加州公路巡警(CHP)拘捕兩人,分別於6月和7月,在東灣580、680公路開槍,其中一宗是早前本台報導過,事主的行車記錄儀拍下子彈穿過擋風玻璃的過程。

加州公路巡警指第一名疑犯是24歲東灣San Leandro居民Julaan Faison,他涉嫌在7月21日,在Alamo市680公路以北方向開槍,受害者的車被擊中數次,但車內沒有人中槍。

另一名疑犯是29歲的東灣Pleasanton居民Edwin Tobie III,他涉嫌在東灣580公路附近開槍,子彈擊中一輛汽車的擋風玻璃,車主的行車記錄儀拍下整個過程,當時坐在副駕座位的車主未婚妻,只相差數吋距離就被子彈擊中。

他們將會被控謀殺未遂、使用致命武器襲擊、向有人的車輛開槍等多項罪名。

