舊金山中央地鐵工程九成完工 交通局期望快將宣布通車日期（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山(三藩市)交通局表示,中央地鐵工程已經九成完工,交通局局長期望很快可以宣布通車日期。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin說:「對於通車日期,首先要承建商那邊取得地鐵工程的所有權,我們承接了地鐵後,就可以可以完成相關的認證,那麼我們可以確定通車日期

2010年動土的中央地鐵工程,完工日期不斷延後。

Tumlin指,很難對通車日期做出承諾,但他現時表示,非常有信心和渴望盡快邀請社區參加慶祝活動。

Tumlin表示,現在不斷進行試車,原因是所有的監管機構都需要簽字,希望日後可為市民提供安全可靠的服務。

中央地鐵最初原定於2018年底開通,現時完工時間比計劃晚了四年,根據舊金山交通局的網站,將會在今年秋季為大家提供服務。

另一方面,為期一星期的Muni地鐵維修工程Fix It Week,上星期四開始的每晚9時半開始,直至午夜12時,從Embarcadero和West Portal之間九個地鐵車站,每晚都會提前關閉,轉為巴士接駁服務,讓工程隊伍的維修人員有更多的時間維修地下軌道和設備,以及清潔車站。

舊金山交通局維修部經理Chris Spain說:「我感到自豪,可以成為這個項目的一部分,因為它使我們能夠專注於小事,在問題發生之前解決問題,並在設備損壞之前修復設備,所有這一切都有助於提高速度、可靠性,並使地鐵更好地運行。

交通局舉例表示,N線列車從日落區到Embarcadero,比先前快了14分鐘,為期一星期的車站維修,將於本星期六完結,之後列車服務將恢復正常。

