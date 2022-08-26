舊金山中央地鐵工程九成完工 交通局期望快將宣布通車日期（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

舊金山（三藩市）交通局表示，中央地鐵工程已經九成完工，交通局局長期望很快可以宣布通車日期。

舊金山交通局局長Jeff Tumlin說：「對於通車日期，首先要承建商那邊取得地鐵工程的所有權，我們承接了地鐵後，就可以可以完成相關的認證，那麼我們可以確定通車日期

2010年動土的中央地鐵工程，完工日期不斷延後。

Tumlin指，很難對通車日期做出承諾，但他現時表示，非常有信心和渴望盡快邀請社區參加慶祝活動。

Tumlin表示，現在不斷進行試車，原因是所有的監管機構都需要簽字，希望日後可為市民提供安全可靠的服務。

中央地鐵最初原定於2018年底開通，現時完工時間比計劃晚了四年，根據舊金山交通局的網站，將會在今年秋季為大家提供服務。

另一方面，為期一星期的Muni地鐵維修工程Fix It Week，上星期四開始的每晚9時半開始，直至午夜12時，從Embarcadero和West Portal之間九個地鐵車站，每晚都會提前關閉，轉為巴士接駁服務，讓工程隊伍的維修人員有更多的時間維修地下軌道和設備，以及清潔車站。

舊金山交通局維修部經理Chris Spain說：「我感到自豪，可以成為這個項目的一部分，因為它使我們能夠專注於小事，在問題發生之前解決問題，並在設備損壞之前修復設備，所有這一切都有助於提高速度、可靠性，並使地鐵更好地運行。

交通局舉例表示，N線列車從日落區到Embarcadero，比先前快了14分鐘，為期一星期的車站維修，將於本星期六完結，之後列車服務將恢復正常。

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