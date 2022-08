【KTSF 周正鈞報導】

舊金山(三藩市)市立大學週四二讀決議支持將農曆新年假期定為假期。

舊金山市立大學週四在校董會議中通過,向加州政府提議農曆新年定為假日,不用上課。

加州教育法規定了公立大學的法定假期,農曆新年現時則未有納入。

舊金市立大學校董王兆倫指出,這建議不會增加各社區大學的成本,或影響年度上課日數,而是讓各社區大學可以選擇,將現有的2月12日的林肯日,及2月第三個星期一的華盛頓日,改成為總統日及農曆新年假期。

