【KTSF 朱慧琪報導】

研究發現,少量電流刺激腦部,可以改善老年人的短期記憶力。

在《自然神經科學》期刊上發表的最新研究指出,向大腦兩個部位發送電流,似乎可以提高65歲或以上人士的即時記憶力。

少量的電流的信號,就像嬰兒的哭聲一樣,通過每個神經細胞,到達一個稱為突觸的聯結點,將信號傳遞給更多神經細胞,由此而產生相關的記憶。

醫護人員就指,這個方法或者能治療例如阿爾茨海默症等認知障礙症,研究還表明,少量電流刺激大腦是安全,並且有助於預防喪失記憶。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。