【KTSF】

南舊金山(南三藩市)警方指出,今年以來被捕的酒後駕駛人士,比去年同期增加62%。

南舊金山警方提供的數據顯示,今年拘捕到112個酒後駕駛人士,去年這個時候拘捕了69人。

警方表示,這顯示酒後駕駛仍是一個很普遍的問題。

為了取締這行為,南舊金山警方將在本星期六舉行特別取締酒後駕駛的行動,但不會公佈在市內哪個地點進行。

警方也提醒駕駛人士,不僅是酒精影響人開車能力,一些藥物也會導致司機不適合開車。

酒後駕駛第一次被抓,平均面對13,500元的罰款,並吊銷駕駛執照。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。