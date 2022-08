加州司法部長指Sephora涉嫌於消費者不知情下出售客戶資料（視頻）

【KTSF 毛皓延報導】

加州司法部長Rob Bonta指,連鎖化妝品店Sephora,涉嫌於消費者不知情下出售客戶資料,因此當局根據加州消費者私隱法,向Sephora提出訴訟。

根據加州司法部發出的聲明,連鎖化妝品店Sephora涉嫌沒有通知顧客,就出售他們的資料,而當顧客要求停止出售他們的個人資料,Sephora沒有處理顧客的請求。

根據加州消費者私隱法CCPA,公司必須發佈個人資料拒售權利聲明,容許消費者選擇拒售個人資料,而Sephora沒有於法例規定的30天內處理好違規事宜,所以向Sephora提出訴訟。

Bonta指,保障消費者的私隱是前所未有的重要。

Bonta說:「企業收集數據,然後出售你的個人資料,去得知你生活中的親密細節,這是我們20年前完全不能想像到的,你的上網習慣和行蹤時常被監察,你的行為、興趣都被記錄。」

他指市民的搜尋記錄、地址、年齡、性別於上網時都被記錄下,而公司越了解他們的消費者,就越有效針對特定的客人去推銷他們的產品。

Bonta指,Sephora出售客戶資料的行為是不可接受。

Bonta說:「Sephora沒有通知顧客而出售其個人資料,資料放到網上和第三方平台,以交換利益,例如是定向廣告和折扣。」

加州司法部向Sephora提出訴訟,要求Sephora支付120萬罰款,並作出以下措施,包括清楚說明其公司會出售個人資料,容許顧客拒絕出售他們的個人資料等。

Sephora接受本台查詢指出,Sephora網站的Cookie檔案,容許Sephora向顧客提供產品建議、個性化的廣告及購物體驗,而顧客可以選擇拒絕出售自己的個人資料。

Sephora指,他們一直都與司法部合作,公司做法亦符合加州消費者私隱法規定。

