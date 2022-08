San Rafael市警員把無家可歸人士帶到舊金山列治文區（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山(三藩市)列治文區有居民拍到北灣San Rafael市的警察,把無家可歸人士帶到該社區,而沒有為他提供任何服務,舊金山市府律師目前就事件展開調查,並不排除起訴San Rafael市。

這是市府律師辦公室提供民眾拍到的畫面,事發地點是列治文區14 Avenue,靠近Lake街的地方,7月30日下午5點半,San Rafael的警察用警車,把一名無家可歸男子載到這裡,讓他下車,這附近並沒有任何可以幫助他的服務。

當San Rafael警察離開後,舊金山警方接報,這名男子在樹枝上點火,並丟石頭,消防部門表示,當時將這名男子送到醫院醫治。

舊金山市府律師邱信福(David Chiu)說:「這令人不安,因為有另一權力機構,會將一個無家可歸者或有精神健康問題的人,放在一個住宅區中,周圍並沒有資源或服務可幫他,這行動不會有好的結局。」

邱信福表示,該辦公室已經開始就事件展開調查。

據報導,San Rafael警察部門已經就事件道歉,並表示,涉案警員的行動不可接受。

該部門指出,無家可歸男子之前在一個購物商場威脅一名保安人員,涉案警員之後問他是否要到舊金山,而警員也有得到上屬的同意。

邱信福表示,有其他政府機構這樣做,涉及用其他城市的資源來解決自身的問題,不排除起訴San Rafael市。

邱信福說:「我們至少要確保San Rafael市有政策來處理這類問題,而並不是要警員把一些人帶到我們城市的住宅區中,而不給他們提供任何服務或資源,任何想要這樣做的政府機構,必須三思而後行,我們會要他們對這行為負責。」

邱信福指出,除了要San Rafael市表明處理問題的政策,也可以要求向該市就涉及舊金山警察部門和消防部門的資源索賠。

San Rafael警察部門表示,已經向該市的警員指示,不能將無家可歸人士送到其他城市。

