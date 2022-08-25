San Rafael市警員把無家可歸人士帶到舊金山列治文區（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山（三藩市）列治文區有居民拍到北灣San Rafael市的警察，把無家可歸人士帶到該社區，而沒有為他提供任何服務，舊金山市府律師目前就事件展開調查，並不排除起訴San Rafael市。

這是市府律師辦公室提供民眾拍到的畫面，事發地點是列治文區14 Avenue，靠近Lake街的地方，7月30日下午5點半，San Rafael的警察用警車，把一名無家可歸男子載到這裡，讓他下車，這附近並沒有任何可以幫助他的服務。

當San Rafael警察離開後，舊金山警方接報，這名男子在樹枝上點火，並丟石頭，消防部門表示，當時將這名男子送到醫院醫治。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）說：「這令人不安，因為有另一權力機構，會將一個無家可歸者或有精神健康問題的人，放在一個住宅區中，周圍並沒有資源或服務可幫他，這行動不會有好的結局。」

邱信福表示，該辦公室已經開始就事件展開調查。

據報導，San Rafael警察部門已經就事件道歉，並表示，涉案警員的行動不可接受。

該部門指出，無家可歸男子之前在一個購物商場威脅一名保安人員，涉案警員之後問他是否要到舊金山，而警員也有得到上屬的同意。

邱信福表示，有其他政府機構這樣做，涉及用其他城市的資源來解決自身的問題，不排除起訴San Rafael市。

邱信福說：「我們至少要確保San Rafael市有政策來處理這類問題，而並不是要警員把一些人帶到我們城市的住宅區中，而不給他們提供任何服務或資源，任何想要這樣做的政府機構，必須三思而後行，我們會要他們對這行為負責。」

邱信福指出，除了要San Rafael市表明處理問題的政策，也可以要求向該市就涉及舊金山警察部門和消防部門的資源索賠。

San Rafael警察部門表示，已經向該市的警員指示，不能將無家可歸人士送到其他城市。

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