聖荷西市考慮給予非公民投票權（視頻）

南灣聖荷西市市議會週二晚召開研討會,研討給予非公民於地方選舉中有投票權的可行性,這包含無證居民、綠卡持有人及不同簽證的人士。

給予非公民於地方選舉中有投票權的提案,是由南灣聖荷西市議會市議員Magdalena Carrasco及Sylvia Arenas提出,當中引起不少爭議。

很多本地團體支持這提案,同時也有市民相信應該保持只有公民才可擁投票權,以防止舞弊。

提案會讓超過20萬名聖荷西的非公民,可以決定新的立法者及左右本地的政策。

紐約市在去年12月就實施類似的做法,舊金山(三藩市)就在2016年允許非公民的學生家長,可以在教委會選舉中投票。

支持這提案的人稱,讓聖荷西非公民投票是基於公平,因為這些居民有繳稅,在經濟上及文化上對這社區也有所貢獻,這一群人是值得在決策上有所投。

一個獲兩黨派所支持的非營利機構New American Economy,2019年所作的研究顯示,聖荷西市的非公民,就付了超過20億的州稅及本地稅。

這提案在今年1月初提出,不獲市議會通過,未能在11月的選舉中給選民投票決定。

