【KTSF】

南灣Palo Alto週三凌晨有建築工人在工地墮下身亡。

事發於University Avenue 525號的一個正在施工地盤,警方表示,在12點34分接報,有一名40多歲的建築工人從高處墮下,傷者送院後傷重不治。

警方表示,現場沒有可疑跡象,正在調查這宗事件的加州職安局,證實死者是從工作台墮下。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。