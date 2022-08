【KTSF 梁展穎報導】

第一夫人Jill Biden的新型肺炎檢測再次呈陽性。

她的發言人確認,Jill Biden的檢測結果呈陽性,但沒有新的症狀。

Jill Biden在8月15日在南卡羅萊納州開始有感冒的症狀,她的檢測結果呈陽性,而她在星期二的檢測結果呈陰性,但週三復陽。

Jill Biden已從南卡羅萊納州回到特拉華州接受隔離。

聯邦疾控中心(CDC)在5月份警告,無論接種了疫苗與否,部分康復患者會復陽。

直到目前為止,在這些復陽的個案中並沒有重症,總統拜登週三的檢測結果呈陰性。

