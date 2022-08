全美租金有上升趨勢 逾半受訪租客過去一年曾被業主加租

【KTSF 梁展穎報導】

全國的租金有上升的趨勢,最新的報告發現,超過一半受訪的租客,在過去一年曾經歷業主加租。

雖然最新的數據顯示,房屋市場有放緩的跡象,但全國的租金仍然高企。

芝加哥租客Earlesn Braggs說:「我每個月都會交租,我不能準時交租,我會在出糧的時候交租。」

聯邦房屋按揭公司房地美最新公佈的一項調查顯示,接近60%的受訪租客,過去一年曾經歷業主加租,與此同時,只有38%的租客説,他們的工資有增加。

Braggs說:「有時候我亦會很擔心,因為我也要優先支付其他事項。」

Redfin的首席經濟學家Daryl Fairweather說:「租金上升的原因,與其他物品的價格上升一樣,寬鬆的貨幣政策,導致過去兩年市場上有更多流動資金,引發現在的通脹。」

根據聯邦房屋及城市發展部和聯邦人口普查局本週發表的一份報告顯示,7月份新屋的成交量,按月下跌了12.6%,分析指房價和按揭利率上升,導致成交下降。

Fairweather說:「國內的房屋供應不足,所以民眾要找出租公寓,公寓的租金因而上升,對入不敷支的人來說很困難。」

不過有些地方的租金升幅放緩,包括舊金山(三藩市)。

Fairweather說:「可遙距工作的市民,不會忍受這種租金加幅,他們會搬走,搬到一個可負擔的地方。」

