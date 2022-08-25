面臨無人參選窘境 Danville市議會取消地方選舉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉，灣區有些地方選舉競爭格外激烈，多名候選人角逐一個職位，不過在東灣一些城市，卻面臨無人參選的窘境，Danville市議會週三更投票決定，乾脆取消地方選舉，還可以節省經費。

東灣Danville市是個愛國小鎮，相信美國作風，不過今年11月選舉，選民卻沒辦法投票選出地方民選官員。

Danville市府職員Marie Sunseri說：「今天市議會開會決定，是否要取消選舉，然後省下最多96,000元。」

市議會週三的特別會議，決定取消這次的地方選舉，因為沒有其他人登記參選，挑戰兩位尋求連任的市議員，過去在2010年和2016年也發生過同樣的事。

鄰近城市Lafayette也出現類似情況，因為要連任的市議員，也都完全沒有其他競爭者挑戰。

東灣政治策略人士Mary Jo Rossi說：「情況正在改變，沒有人想做這份工作。」

她分析指出，參政意願低落，跟年輕人對政治失望有關。

Jo Rossi說：「我認為這是很大的趨勢，而且跟年輕一代有關，我們只是沒辦法讓年輕人參與進來，政治變成是骯髒的事務，也許他們都不想涉足其中，但也可能是他們看不到任何利益。」

地方民選公職通常是不被感激而且薪資又少的工作，一些居民就反應，參政不積極跟市民缺乏禮貌有關。

Danville居民Lisa Gross說：「事情真的會變醜陋，人們有很多強烈的意見，還有一群人在社交媒體上，重挫那些不同意他們的人士，還會對待人很壞，所以那會把我嚇跑。」

另一個因素就是法庭下令強制要轉成選區制，而不是全市範圍的選舉，雖然原意是要確保少數社區能有更好的代表性，但小選區經常會面臨找不到候選人出來參政，反而缺乏競爭。

這些對社區的影響可能很深，全灣區超過一百個競選中的學區委員是同額競選，也就是沒有對手，除非真的做得很過份，才會有人出現要把現任者換掉。

政治專家表示，有必要改變現狀，如果大家都不願出來解決，地方、州和聯邦政府的問題，最終傷害的還是我們自己的社區。

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