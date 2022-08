面臨無人參選窘境 Danville市議會取消地方選舉（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

今年11月的選舉,灣區有些地方選舉競爭格外激烈,多名候選人角逐一個職位,不過在東灣一些城市,卻面臨無人參選的窘境,Danville市議會週三更投票決定,乾脆取消地方選舉,還可以節省經費。

東灣Danville市是個愛國小鎮,相信美國作風,不過今年11月選舉,選民卻沒辦法投票選出地方民選官員。

Danville市府職員Marie Sunseri說:「今天市議會開會決定,是否要取消選舉,然後省下最多96,000元。」

市議會週三的特別會議,決定取消這次的地方選舉,因為沒有其他人登記參選,挑戰兩位尋求連任的市議員,過去在2010年和2016年也發生過同樣的事。

鄰近城市Lafayette也出現類似情況,因為要連任的市議員,也都完全沒有其他競爭者挑戰。

東灣政治策略人士Mary Jo Rossi說:「情況正在改變,沒有人想做這份工作。」

她分析指出,參政意願低落,跟年輕人對政治失望有關。

Jo Rossi說:「我認為這是很大的趨勢,而且跟年輕一代有關,我們只是沒辦法讓年輕人參與進來,政治變成是骯髒的事務,也許他們都不想涉足其中,但也可能是他們看不到任何利益。」

地方民選公職通常是不被感激而且薪資又少的工作,一些居民就反應,參政不積極跟市民缺乏禮貌有關。

Danville居民Lisa Gross說:「事情真的會變醜陋,人們有很多強烈的意見,還有一群人在社交媒體上,重挫那些不同意他們的人士,還會對待人很壞,所以那會把我嚇跑。」

另一個因素就是法庭下令強制要轉成選區制,而不是全市範圍的選舉,雖然原意是要確保少數社區能有更好的代表性,但小選區經常會面臨找不到候選人出來參政,反而缺乏競爭。

這些對社區的影響可能很深,全灣區超過一百個競選中的學區委員是同額競選,也就是沒有對手,除非真的做得很過份,才會有人出現要把現任者換掉。

政治專家表示,有必要改變現狀,如果大家都不願出來解決,地方、州和聯邦政府的問題,最終傷害的還是我們自己的社區。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。