舊金山華埠本週未將舉行中秋嘉年華會和第13屆華埠音樂節（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本週末舊金山(三藩市)華埠除了有中秋嘉年華會之外,第13屆華埠音樂節也將會同日進行。

表演者徐莊小玲(Linda Chuan)說:「我們今年是第一次參加這個慶祝會,他們已經一起辦了13年,可是我們覺得,我們盡量貢獻給舊金山的華埠華僑,讓我們能夠多多帶歡樂。」

徐莊小玲和女兒將在週六表演,媽媽表示,女兒懂得唱多種語言的歌曲。

徐莊捷(Ashlyn Tsui)說:「我主要唱的,當然是英語,普通話、德語、法語、意大利語歌曲。」

由中華文化中心舉辦的第13屆華埠音樂節,將於本週六8月27日上午11點至下午5點重返華埠,將花園角廣場改造成一個音樂廳,當日將會有來自不同地方和風格的表演者,當中包括中國、日本、非洲的經典和流行音樂。

中華文化中心藝術項目統籌謝易宏說:「今年主題是未來,即是歡迎大家去想像出一個更包容、更有活力和希望的一個未來,所以今年不同的藝術家,從各個不同社區和文化來參加。」

活動當日免費入場,場內還設有親子活動、藝術工作坊和藝術的文化展覽。

