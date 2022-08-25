舊金山華埠本週未將舉行中秋嘉年華會和第13屆華埠音樂節（視頻）

【KTSF 尹晉豪報導】

本週末舊金山（三藩市）華埠除了有中秋嘉年華會之外，第13屆華埠音樂節也將會同日進行。

表演者徐莊小玲(Linda Chuan)說：「我們今年是第一次參加這個慶祝會，他們已經一起辦了13年，可是我們覺得，我們盡量貢獻給舊金山的華埠華僑，讓我們能夠多多帶歡樂。」

徐莊小玲和女兒將在週六表演，媽媽表示，女兒懂得唱多種語言的歌曲。

徐莊捷（Ashlyn Tsui）說：「我主要唱的，當然是英語，普通話、德語、法語、意大利語歌曲。」

由中華文化中心舉辦的第13屆華埠音樂節，將於本週六8月27日上午11點至下午5點重返華埠，將花園角廣場改造成一個音樂廳，當日將會有來自不同地方和風格的表演者，當中包括中國、日本、非洲的經典和流行音樂。

中華文化中心藝術項目統籌謝易宏說：「今年主題是未來，即是歡迎大家去想像出一個更包容、更有活力和希望的一個未來，所以今年不同的藝術家，從各個不同社區和文化來參加。」

活動當日免費入場，場內還設有親子活動、藝術工作坊和藝術的文化展覽。

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