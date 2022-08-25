加州或於2035年前全面禁售汽油車

August 25, 2022 全國消息, 加州新聞, 新聞, 熱點關注
(MGN)

【KTSF 朱慧琪報導】

加州空氣資源局董事會週四將投票決定，是否在2035年前加州全面禁止售賣汽油車，以實施加州零排放計劃。

加州空氣資源局董事會成員Daniel Sperling透露，有99.9%信心董事會將投票通過新規例，一旦獲得通過，加州將會是全世界其中一個地方，最先實施禁售汽油及柴油新車，這會對美國汽車市場有重大的影響力。

新規例將對新型號汽車設置零排放汽車的配額，由2026年開始，35%於加州出售的新房車、SUV和小型pickup貨車，必須是零排放汽車。

配額會每年遞增，預計在2028年增至51%，2030年增到68%，去到2035年，所出售的新車都是100%零排放。

規例會容許兩成是充電式的混合動力車，二手車不受新規定限制。

2020年加州州長紐森簽署了行政命令，規定2035年前加州所出售的車必須是零排放。

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