加州或於2035年前全面禁售汽油車

【KTSF 朱慧琪報導】

加州空氣資源局董事會週四將投票決定,是否在2035年前加州全面禁止售賣汽油車,以實施加州零排放計劃。

加州空氣資源局董事會成員Daniel Sperling透露,有99.9%信心董事會將投票通過新規例,一旦獲得通過,加州將會是全世界其中一個地方,最先實施禁售汽油及柴油新車,這會對美國汽車市場有重大的影響力。

新規例將對新型號汽車設置零排放汽車的配額,由2026年開始,35%於加州出售的新房車、SUV和小型pickup貨車,必須是零排放汽車。

配額會每年遞增,預計在2028年增至51%,2030年增到68%,去到2035年,所出售的新車都是100%零排放。

規例會容許兩成是充電式的混合動力車,二手車不受新規定限制。

2020年加州州長紐森簽署了行政命令,規定2035年前加州所出售的車必須是零排放。

