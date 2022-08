拜登宣布減免聯邦學生貸款措施 合資格者每人可減免一萬元

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三宣布一連串減免聯邦學生貸款債務的措施,當中包括免除學生貸款債務,每人一萬元,估計約有2千萬人受惠。

拜登表示,為了履行競選承諾,他週三宣布一連串減免聯邦學生貸款債務的措施,為中低收入家庭紓困。

這些措施包括個人年收入12.5萬元以下,或家庭年收入少過25萬元的借款人,可以有資格申請免除學生貸款債務一萬元。

至於同時申領聯邦補助金Pell Grant的學生,還可以免除多一萬元的聯邦貸款債務,即是可以合共不用償還兩萬元的學生貸款。

另外,償還學生貸款超過十年,而債款餘額少過1.2萬元的話,就不用再償還,前提是個人收入要在12.5萬元以下,或家庭年收入少過25萬元。

拜登說:「這意味著開始擺脫債務負擔,在交租和交水電費之餘,開始考慮買屋或成家立業。」

申請人的收入是根據2020和2021年提交的聯邦報稅表。

此外,拜登也將聯邦學生貸款暫停還款期限延長至今年底,即是跨過11月的中期選舉,現行的暫停還款期自疫情開始以來已經實施,原定在8月31日屆滿,現時延續執行到年底。

聯邦數據顯示,超過4,300萬人有聯邦學生貸款債務,每人平均欠債37,667元,有近3分之1借款人的餘額在一萬元以下,而大約一半人的餘額就不足兩萬元,白宮估計約有2千萬人受益於週三公布的債務紓困措施。

另一方面,加州州立大學系統(CSU)代理總校長發表聲明表示,拜登政府減免學生貸款債務,可以確保學生開始就業時有良好的財政根基。

在州大系統,少過一半學生申領貸款,就算申領貸款,款額也少過全國的平均水平,同時有接近一半州大學生,是Pell Grant受益人。

聲明也提到,Pell Grant的申領上限提高到1.3萬元是重要策略,令人讀得起大學。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。