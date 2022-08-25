拜登宣布減免聯邦學生貸款措施 合資格者每人可減免一萬元

【KTSF 張麗月報導】
總統拜登週三宣布一連串減免聯邦學生貸款債務的措施，當中包括免除學生貸款債務，每人一萬元，估計約有2千萬人受惠。
拜登表示，為了履行競選承諾，他週三宣布一連串減免聯邦學生貸款債務的措施，為中低收入家庭紓困。
這些措施包括個人年收入12.5萬元以下，或家庭年收入少過25萬元的借款人，可以有資格申請免除學生貸款債務一萬元。
至於同時申領聯邦補助金Pell Grant的學生，還可以免除多一萬元的聯邦貸款債務，即是可以合共不用償還兩萬元的學生貸款。
另外，償還學生貸款超過十年，而債款餘額少過1.2萬元的話，就不用再償還，前提是個人收入要在12.5萬元以下，或家庭年收入少過25萬元。
拜登說：「這意味著開始擺脫債務負擔，在交租和交水電費之餘，開始考慮買屋或成家立業。」
申請人的收入是根據2020和2021年提交的聯邦報稅表。
此外，拜登也將聯邦學生貸款暫停還款期限延長至今年底，即是跨過11月的中期選舉，現行的暫停還款期自疫情開始以來已經實施，原定在8月31日屆滿，現時延續執行到年底。
聯邦數據顯示，超過4,300萬人有聯邦學生貸款債務，每人平均欠債37,667元，有近3分之1借款人的餘額在一萬元以下，而大約一半人的餘額就不足兩萬元，白宮估計約有2千萬人受益於週三公布的債務紓困措施。
另一方面，加州州立大學系統（CSU）代理總校長發表聲明表示，拜登政府減免學生貸款債務，可以確保學生開始就業時有良好的財政根基。
在州大系統，少過一半學生申領貸款，就算申領貸款，款額也少過全國的平均水平，同時有接近一半州大學生，是Pell Grant受益人。
聲明也提到，Pell Grant的申領上限提高到1.3萬元是重要策略，令人讀得起大學。
(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
版權所有，不得轉載。
Be the first to comment