拜登宣布減免聯邦學生貸款措施 合資格者每人可減免一萬元

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登週三宣布一連串減免聯邦學生貸款債務的措施，當中包括免除學生貸款債務，每人一萬元，估計約有2千萬人受惠。

拜登表示，為了履行競選承諾，他週三宣布一連串減免聯邦學生貸款債務的措施，為中低收入家庭紓困。

這些措施包括個人年收入12.5萬元以下，或家庭年收入少過25萬元的借款人，可以有資格申請免除學生貸款債務一萬元。

至於同時申領聯邦補助金Pell Grant的學生，還可以免除多一萬元的聯邦貸款債務，即是可以合共不用償還兩萬元的學生貸款。

另外，償還學生貸款超過十年，而債款餘額少過1.2萬元的話，就不用再償還，前提是個人收入要在12.5萬元以下，或家庭年收入少過25萬元。

拜登說：「這意味著開始擺脫債務負擔，在交租和交水電費之餘，開始考慮買屋或成家立業。」

申請人的收入是根據2020和2021年提交的聯邦報稅表。

此外，拜登也將聯邦學生貸款暫停還款期限延長至今年底，即是跨過11月的中期選舉，現行的暫停還款期自疫情開始以來已經實施，原定在8月31日屆滿，現時延續執行到年底。

聯邦數據顯示，超過4,300萬人有聯邦學生貸款債務，每人平均欠債37,667元，有近3分之1借款人的餘額在一萬元以下，而大約一半人的餘額就不足兩萬元，白宮估計約有2千萬人受益於週三公布的債務紓困措施。

另一方面，加州州立大學系統（CSU）代理總校長發表聲明表示，拜登政府減免學生貸款債務，可以確保學生開始就業時有良好的財政根基。

在州大系統，少過一半學生申領貸款，就算申領貸款，款額也少過全國的平均水平，同時有接近一半州大學生，是Pell Grant受益人。

聲明也提到，Pell Grant的申領上限提高到1.3萬元是重要策略，令人讀得起大學。

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