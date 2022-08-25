專家分析房地產市場恐怕已進入衰退期（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山（三藩市）市長布里德週三宣佈獲得州政府7300萬Homekey資金，將買入兩棟物業，合共提供250個單位給無家可歸者，其中一棟將專為無家可歸的家庭而設，而面對居高不下的房價，根據最新房產數據，地產專家分析市場恐怕已進入衰退期，但專家也表示，現有房屋售價仍然硬朗，對未來的買家賣家也不盡然是壞消息。

不到幾個月前，房地產市場的榮景看到高房價、歷史性低利率，及高房屋需求量，如今最新數據讓房產專家推斷市場已進入衰退期。

現有房屋售價在全國7月份掉了5.9%，這是連續6個月來的下跌，與去年相比掉了超過20%，而裁員、就業增長放緩，加上2022上半年利息從3厘3加息到5厘72等因素，都負面影響房地產業者及購屋者的信心，打擊最大的是新建案及建商。

而現有房產市場中，買屋賣屋則是兩樣情，房價雖然整體下跌，但房屋需求量仍然存在，40%的房屋還是在高於標價出售，屋主目前還是享有一定的優勢。

而購屋方面，利息在半年內翻倍，讓許多買家難以貸款，或負擔更高的利率，這雖然減緩購屋需求，但專家也預測，這會導致「較平衡的市場」，這在未來對購屋者不全然是不利的，買賣雙方在談價時也更有空間協商。

而賣家也要注意，在標價時可能需要相對保守，因為市場不再是大批買家追著物件跑了。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。