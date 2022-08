專家分析房地產市場恐怕已進入衰退期（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

舊金山(三藩市)市長布里德週三宣佈獲得州政府7300萬Homekey資金,將買入兩棟物業,合共提供250個單位給無家可歸者,其中一棟將專為無家可歸的家庭而設,而面對居高不下的房價,根據最新房產數據,地產專家分析市場恐怕已進入衰退期,但專家也表示,現有房屋售價仍然硬朗,對未來的買家賣家也不盡然是壞消息。

不到幾個月前,房地產市場的榮景看到高房價、歷史性低利率,及高房屋需求量,如今最新數據讓房產專家推斷市場已進入衰退期。

現有房屋售價在全國7月份掉了5.9%,這是連續6個月來的下跌,與去年相比掉了超過20%,而裁員、就業增長放緩,加上2022上半年利息從3厘3加息到5厘72等因素,都負面影響房地產業者及購屋者的信心,打擊最大的是新建案及建商。

而現有房產市場中,買屋賣屋則是兩樣情,房價雖然整體下跌,但房屋需求量仍然存在,40%的房屋還是在高於標價出售,屋主目前還是享有一定的優勢。

而購屋方面,利息在半年內翻倍,讓許多買家難以貸款,或負擔更高的利率,這雖然減緩購屋需求,但專家也預測,這會導致「較平衡的市場」,這在未來對購屋者不全然是不利的,買賣雙方在談價時也更有空間協商。

而賣家也要注意,在標價時可能需要相對保守,因為市場不再是大批買家追著物件跑了。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。