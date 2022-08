【KTSF】

蘋果迷期待已久的年度產品發佈會,幾星期後就會舉行。

蘋果週三宣佈,下月的舉辧的活動以Far Out為主題。

蘋果公司一如往常,沒有透露活動細節,但推斷應該會發佈新iPhone 14系列。

有傳聞指,系列中,大尺寸的手機會把現時的前置鏡頭的黑框移除,同時蘋果也會發佈新作業系統iOS 16。

新產品發布會活動會於9月7號透過蘋果官方網站廣播。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。