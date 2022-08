【KTSF】

美國新屋銷售7月份下跌12.6%,是6年半以來跌幅最大,比對一年前更加大跌近三成,雖然樓市持續放緩,但樓價仍然高企,全國新建獨立屋的中位價升至接近44萬元。

全國二手房屋銷售7月份下跌超過兩成,也是連續6個月下跌。

上星期公佈的獨立屋動工興建率,也跌至兩年來新低。

有分析指出,樓市放緩主要因為房貸利率上升,30年期房貸利率升上5.13厘,比對一年前同期的2.87厘,已經升了很多。

根據房地產經紀Redfin數據,7月份在全國出售的房屋中,有21%的房價都出現下跌,是2019年以來最高數字。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。