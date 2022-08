Twitter前高層指公司存在多項安全缺陷和缺乏監管

【KTSF 張麗月報導】

社交媒體Twitter的前任網絡安全主管,指控公司存在多項安全缺陷和缺乏監管。

這名爆料人是Twitter的前任網絡安全主管Peiter Zatko,他是資深的網絡安全專家,在業內備受推崇。

他上個月向多個聯邦政府部門投訴,包括證交所、聯邦貿易委員會和聯邦司法部,他指控Twitter董事會的成員,誤導公眾和政府機構有關Twitter的安全,例如並沒有好似公司所聲稱,優先採取行動去移除垃圾郵件和機械人賬戶,同時又沒有遵守協議,去保障用戶的個人資料。

他指出,單在2020年,就有20項違規行為。

在投訴中,他還聲稱有人叫他擱置提交給Twitter董事會一份主要的安全報告,以及編寫有誤導性質的安全文件。

他的投訴已經得到非牟利組織Whistleblower Aid證實投訴的真實性,這組織專門向爆料人提供法律援助。

Twitter在1月時的部門人士變動中,開除Zatko和另一名高級安全人員。

針對這個投訴,Twitter發言人指,Zatko作出虛假陳述,又說他被開除是因為他領導不力,和工作表現欠佳,同時他的指控有矛盾和不准確。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。