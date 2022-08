【KTSF 朱慧琪報導】

德州達拉斯暴雨成災,部份地區一日降雨達約10英寸,是自1932年以來,當地第二次最嚴重的暴風雨,德州州長宣布當地23個縣進入緊急狀態。

國家氣象局表示,達拉斯部份地區在不到一日內,就落下相當於整個夏季的降雨量,部份地區降雨更達約10英寸,是自1932年以來首次。

達拉斯地區一個夏季平均降雨量只是7至8英寸之間,暴雨成災淹沒街道和民居,當地警局和消防局接獲幾百宗求救,州長頒佈當地23個縣進入緊急狀態。

洪水也破壞猶他州和亞利桑那州部分地區,暴風雨逐漸向東蔓延,威脅路易斯安那州和密西西比州地區,阿肯色州南部和路易斯安那州北部的潛在風險最大。

