舊金山日落區設雙語社區大使 協助處理各類投訴（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市府在日落區設立社區大使，由會講雙語的社區大使，協助處理商戶和市民對於區內問題的投訴，安老自助處也派出職員，專門幫助日落區商戶申請各項政府向小商業提供的援助計劃。

安老自助處派出兩名職員駐守日落區，通知商戶有關各種政府對小商業的援助計劃。

安老自助處外展專員胡啟華說：「我們通常會將政府現有資源和其他地方的資源，告訴日落區商戶，以及提供服務可以直接幫助他們申請不同的補助金。」

尋求11月選舉連任、代表日落區的市參事馬兆明（Gordon Mar），連同安老自助處的職員，以及市府招聘的社區大使，到Noriega街探訪商戶，商戶最關心的問題是什麼呢？

有日落區商戶說：「經常有許多乞丐在這裡，這條街有許多乞丐躺在這裡，在門口和在這裡，弄到很骯髒，我們叫了警察過來很多次，叫走了他們，一會又過來，叫走了他們，明天又過來，所以令到整條街很骯髒。」

馬兆明說：「小商業是日落區的命脈，治安和罪案是大問題，影響日落區的商戶。」

市參事馬兆明爭取了幾十萬元市府撥款，由市府的公民參與及移民事務辦公室，成立一支社區大使隊伍專門服務日落區，身穿熒光黃色外套的就是社區大使，辦公室的負責人表示，日落區社區大使原本有6個人，現在增至8個人。

市府的公民參與及移民事務辦公室代理總監Richard Wipple說：「這隊伍一半的成員住在日落區，他們會盡力令到社區變得更安全，因為是他們的社區。」

社區大使會巡邏日落區的商業街道，聆聽商戶的投訴，例如告訴商戶如何報告無家可歸者以及塗鴉問題，社區大使也可以陪伴長者過馬路和走路回家。

如果大家想查詢日落區社區大使的服務詳情，可致電311。

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