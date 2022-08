舊金山日落區設雙語社區大使 協助處理各類投訴（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府在日落區設立社區大使,由會講雙語的社區大使,協助處理商戶和市民對於區內問題的投訴,安老自助處也派出職員,專門幫助日落區商戶申請各項政府向小商業提供的援助計劃。

安老自助處派出兩名職員駐守日落區,通知商戶有關各種政府對小商業的援助計劃。

安老自助處外展專員胡啟華說:「我們通常會將政府現有資源和其他地方的資源,告訴日落區商戶,以及提供服務可以直接幫助他們申請不同的補助金。」

尋求11月選舉連任、代表日落區的市參事馬兆明(Gordon Mar),連同安老自助處的職員,以及市府招聘的社區大使,到Noriega街探訪商戶,商戶最關心的問題是什麼呢?

有日落區商戶說:「經常有許多乞丐在這裡,這條街有許多乞丐躺在這裡,在門口和在這裡,弄到很骯髒,我們叫了警察過來很多次,叫走了他們,一會又過來,叫走了他們,明天又過來,所以令到整條街很骯髒。」

馬兆明說:「小商業是日落區的命脈,治安和罪案是大問題,影響日落區的商戶。」

市參事馬兆明爭取了幾十萬元市府撥款,由市府的公民參與及移民事務辦公室,成立一支社區大使隊伍專門服務日落區,身穿熒光黃色外套的就是社區大使,辦公室的負責人表示,日落區社區大使原本有6個人,現在增至8個人。

市府的公民參與及移民事務辦公室代理總監Richard Wipple說:「這隊伍一半的成員住在日落區,他們會盡力令到社區變得更安全,因為是他們的社區。」

社區大使會巡邏日落區的商業街道,聆聽商戶的投訴,例如告訴商戶如何報告無家可歸者以及塗鴉問題,社區大使也可以陪伴長者過馬路和走路回家。

如果大家想查詢日落區社區大使的服務詳情,可致電311。

