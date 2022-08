Santa Clara縣將擴大執法打擊工資盜竊（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

Santa Clara縣將擴大執法打擊工資盜竊,包括聖荷西和Milpitas等地區在內的餐館業主,要是沒有按照法庭裁決,支付拖欠的工資,將會被吊銷營業執照。

Santa Clara縣,在2019年開始在Sunnyvale、Mountain View和聖荷西的部份地區,共超過2200個餐館,執行飲食許可執法計劃,在該計劃下,餐館如果沒有支付被法庭裁定為拖欠的工資,其營業許可會被吊銷。

在這期間,聖縣有八個飲食業東主,支付了超過5萬的拖欠工資,這個執法項目在疫情期間暫停。

該縣將把這計劃擴大到整個聖荷西和Milpitas,共3,700個擁有餐飲牌照的業主,也就是該縣65%的餐飲業東主,將有近6千個飲食商業受影響。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「工資盜竊是可惡的罪行,當中乃為多數受害人會以為自己沒有發聲的權利,或不知道其權利在哪裡,我們要聚焦在業者身上執法,尤其是有牌照的商業,因為我們知道有更多人需要我們在這方面執法。」

Santa Clara縣議員李洲曉(Otto Lee)說:「我們社區在疫情期間大受打擊,雖然希望能穩住通脹,但我們不能讓欠薪持續,職員的辛勤工作必須得到補償,我們也要確保業主遵守法例,並給業主一個機會做對事情。」

Santa Clara縣的勞工標準執法辦公室,將在未來幾個月恢復這方面的執法工作。

