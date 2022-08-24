聖荷西警局讓警員自願超時工作 解決警力不足問題（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

聖荷西警察部門因為面對警員不足的問題，需要許多警員做超時工作，該部門現在將部署17輛警車，讓警員自願選擇超時工作，而幾位市議員，也要市府經理從目前的預算中找錢來聘請更多警員。

聖荷西警察部門在2000年的預算中，有1,358位警員，目前的警員人數比這數字少200人，和聖荷西的人口增長不成正比。

市議員Sergio Jimenez指出，給予警察部門的預算經費不足，導致警員資歷淺，警員和居民的比例是全國最小的之一，現在也需要許多警員做超時工作。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說：「我們沒有足夠的警察來確保社區安全，超時工作並不是解決辦法，我們的警察工作過量，導致他們過度疲勞。」

Jimenez說：「打個比方，第二優先的911電話，這包括盜竊和襲擊，比警察部門制定的11分鐘反應時間慢了9分鐘半，整整22分鐘，公共安全不能夠等，我們的居民不能夠等，這些問題需要立即處理。」

市府將主要在三個地點：Oakridge 商業中心、Valley Fair商業中心和市中心靠近聖荷西州大的地方，部署17輛警車，讓想要在休息日工作的警員，有自願上班的選擇，而不是強制警員超時工作。

而市府目前也要求市府經理從目前的預算中，研究是否能挪出額外的經費來聘請更多的警員。

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