聖荷西警局讓警員自願超時工作 解決警力不足問題（視頻）

聖荷西警察部門因為面對警員不足的問題,需要許多警員做超時工作,該部門現在將部署17輛警車,讓警員自願選擇超時工作,而幾位市議員,也要市府經理從目前的預算中找錢來聘請更多警員。

聖荷西警察部門在2000年的預算中,有1,358位警員,目前的警員人數比這數字少200人,和聖荷西的人口增長不成正比。

市議員Sergio Jimenez指出,給予警察部門的預算經費不足,導致警員資歷淺,警員和居民的比例是全國最小的之一,現在也需要許多警員做超時工作。

Santa Clara縣議員Cindy Chavez說:「我們沒有足夠的警察來確保社區安全,超時工作並不是解決辦法,我們的警察工作過量,導致他們過度疲勞。」

Jimenez說:「打個比方,第二優先的911電話,這包括盜竊和襲擊,比警察部門制定的11分鐘反應時間慢了9分鐘半,整整22分鐘,公共安全不能夠等,我們的居民不能夠等,這些問題需要立即處理。」

市府將主要在三個地點:Oakridge 商業中心、Valley Fair商業中心和市中心靠近聖荷西州大的地方,部署17輛警車,讓想要在休息日工作的警員,有自願上班的選擇,而不是強制警員超時工作。

而市府目前也要求市府經理從目前的預算中,研究是否能挪出額外的經費來聘請更多的警員。

