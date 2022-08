COVID疫情影響兒童疫苗接種率

【KTSF 張擎鳳報導】

隨著學生重返校園,專家們敦促父母為他們的孩子接種常規疫苗。

COVID疫情兩年來,已經影響到美國人的生活各個層面,包括學校和兒童的疫苗接種率。

CDC顧問委員會成員兼兒科醫生Julie Morita醫生說:「如果你回想過去,麻疹、腮腺炎、水痘、百日咳等疾病相當普遍,我們不再經常看到這些疾病,是因為免疫計劃。」

在4月發布的CDC數據中,研究人員比較了全國各州和地方免疫計劃,在2020至2021學年,他們發現與疫情爆發前的學年相比,所有疫苗的接種覆蓋率降低了約百分之一。

Morita醫生說:「我們久已未見如此急劇的下跌。」

Morita醫生指出,為了預防疾病,我們必須保持較高的常規疫苗接種水平。

她說部份疫苗的接種率減少,是由於疫情高峰期間,醫生的醫務所沒開門所致。

Morita醫生說:「但除此之外,還有一些波及效應,因為家長們對新型肺炎疫苗有疑問和擔憂,新型肺炎疫苗相對較新,其安全性和有效性存在疑問。」

她說,這個狀況可能影響到其他常規推薦的兒童疫苗,雖然有強力證據表明,新型肺炎疫苗是安全有效的,而其他常規疫苗的應用就更早,並有更多證據證明這些疫苗安全有效,能預防非常嚴重的疾病。

