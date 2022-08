【KTSF】

聯邦眾議長普洛西的丈夫Paul Pelosi,5月時涉嫌在Napa縣酒後駕駛,造成有人受傷的車禍,他週二認罪受罰。

Napa縣地檢處說,Paul Pelosi週二早上在法庭上,透過他的律師對這宗車禍認罪,因此法官判處他入獄5天,監守行為3年、參加為期三個月的預防酒駕課程、支付法庭罰款1,723元,以及向受傷者賠償近5千元的醫療費和工資損失。

他的車輛還需要裝置經過認證的酒精鎖,為期一年。

