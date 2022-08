Palo Alto市議會通過讓無家者在教堂停車場過夜

【KTSF】

南灣Palo Alto市議會通過,將一間教堂停車場夜晚時段提供給無家可歸人士過夜,居民不滿,希望提出上訴,但票數不足通過門檻。

南灣Palo Alto市議會以5比2通過將First Congregational教堂停車場,夜晚7時至早上7時開放給無家可歸人士過夜,每次讓四輛車進入,當局也會在停車場設置流動洗手間予他們使用。

大部份居民在此之前曾經極力反對計劃,原因是教堂開放的後門停車場位置太近附近住宅,最近的離住宅後院只有20英呎,而即將設置的流動洗手間與住宅只是一欄杆之隔。

另一方面,當局不會對進入該處的無家可歸人士作背景調查,雖然當局承諾,確保不會有危險人物進入,但居民依然擔心安危。

有反對的居民曾要求找出一個妥協的解決方案,例如是計劃改為將離住宅比較遠的教堂前門停車場,開放給無家可歸者過夜,但是教堂反對。

居民希望反對這項計劃的市議員,可以提出上訴並要求舉行公聽會,但是要提出上訴必須要有3票支持,而在今次的投票中只有兩票支持,因此不能上訴。

