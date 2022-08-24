華裔女牙醫遭槍擊身亡 友人憶述生前種種

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭（屋崙）星期日遭到槍擊身亡的華裔女牙醫徐麗麗，市民去到案發現場向徐麗麗獻花，徐麗麗生前亦是一個芭蕾舞者。

徐麗麗生前的朋友Eve Zhang說：「她在跳舞，就像天鵝一樣，她跳舞跳得非常漂亮，突然間，她不在世上了

60歲的事主徐麗麗，生前受朋友愛戴，她5年前開始學習芭蕾舞，參加東灣的一個芭蕾舞團，她的芭蕾舞導師仍然不敢相信徐麗麗離世。

導師George Shi說：「我到現在仍不敢相信，我希望她還在世上。」

星期日案發時，徐麗麗與她的另一半，停泊於一間美容院對面，當時一家白色房車停在他們旁邊，幾秒後一名匪徒向徐麗麗開槍，然後逃去。

徐麗麗本月才剛慶祝完生日，與這宗悲劇造成很大對比。

Eve Zhang說：「我們一起唱生日歌，她手上拿著蛋糕，這個場面十分漂亮。」

這宗致命襲擊，再一次打擊亞太裔社區。

George Shi說：「我們只想悲劇不再發生。」

案發於星期日下午約兩點，位於奧克蘭市東11街夾5 Avenue，事主中槍後送院搶救無效不治。

奧克蘭警方指，匪徒當時是企圖搶劫事主，匪徒之後乘坐一架白色凌志房車逃去，警方正追緝匪徒，亦呼籲一架事發時於現場經過的白色Tesla，向警方提供線索。

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