華裔女牙醫遭槍擊身亡 友人憶述生前種種

【KTSF 毛皓延報導】

東灣奧克蘭(屋崙)星期日遭到槍擊身亡的華裔女牙醫徐麗麗,市民去到案發現場向徐麗麗獻花,徐麗麗生前亦是一個芭蕾舞者。

徐麗麗生前的朋友Eve Zhang說:「她在跳舞,就像天鵝一樣,她跳舞跳得非常漂亮,突然間,她不在世上了

60歲的事主徐麗麗,生前受朋友愛戴,她5年前開始學習芭蕾舞,參加東灣的一個芭蕾舞團,她的芭蕾舞導師仍然不敢相信徐麗麗離世。

導師George Shi說:「我到現在仍不敢相信,我希望她還在世上。」

星期日案發時,徐麗麗與她的另一半,停泊於一間美容院對面,當時一家白色房車停在他們旁邊,幾秒後一名匪徒向徐麗麗開槍,然後逃去。

徐麗麗本月才剛慶祝完生日,與這宗悲劇造成很大對比。

Eve Zhang說:「我們一起唱生日歌,她手上拿著蛋糕,這個場面十分漂亮。」

這宗致命襲擊,再一次打擊亞太裔社區。

George Shi說:「我們只想悲劇不再發生。」

案發於星期日下午約兩點,位於奧克蘭市東11街夾5 Avenue,事主中槍後送院搶救無效不治。

奧克蘭警方指,匪徒當時是企圖搶劫事主,匪徒之後乘坐一架白色凌志房車逃去,警方正追緝匪徒,亦呼籲一架事發時於現場經過的白色Tesla,向警方提供線索。

(Copyright 2022 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。