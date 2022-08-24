全美猴痘病例持續上升 醫生建議如何預防感染（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

全國猴痘個案已經超過13,000宗，當中有9位兒童確診，法國也有竉物檢測出猴痘病毒，加州大學舊金山（三藩市）分校傳染病學專家陳子平，就有一些建議如何預防感染。

要預防猴痘，舊金山加大（UCSF）傳染病學專家陳子平醫生就指出，首先要知道自己是屬於那一個社群。

陳醫生說：「要預防猴痘，首先要知道自己在那一個社群，現時個案只集中在同性戀社群，尤其在與男性有性關係的男性及變性者，有些個案是非同性戀社群，例如那9位兒童及一些國內外的女性，但這佔很少數，一般人的風險依然很低，但這一切都有機會改變。」

為了保障自己，如果自己是在風險高的社群，陳醫生就建議應該限制性伴侶數目，使用安全套，至於一般大眾則保持警覺，以及不需太過恐慌。

如果懷疑感染猴痘，而自己又是照顧者，又應採取什麼措施呢?

陳醫生說：「這跟新型肺炎差不多，確保那人是隔離，身處同一場所要帶口罩，餐具要分開。」

至於衣物處理方面，醫生也建議患者自行處理洗衣程序。

陳醫生說：「使用密封的袋（儲存污衣），使用可用的洗衣方法，（病毒）很容易在洗滌中被消滅。」

醫生也提到，最近在法國有狗隻感染個案，如果感染者的竉物，未有曝露於猴痘病毒，就應送去別的地方照料，相反就應該由患者自行照顧，已接觸過病毒的竉物。

至於家居用品表面，就應該用漂白水清潔，他也引述英國的數據。

陳醫生說：「猴痘甚至很難透過居家感染，在英國有檢測所有居家接觸的小孩不到1%確診。」

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