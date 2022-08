全美猴痘病例持續上升 醫生建議如何預防感染（視頻）

【KTSF 周正鈞報導】

全國猴痘個案已經超過13,000宗,當中有9位兒童確診,法國也有竉物檢測出猴痘病毒,加州大學舊金山(三藩市)分校傳染病學專家陳子平,就有一些建議如何預防感染。

要預防猴痘,舊金山加大(UCSF)傳染病學專家陳子平醫生就指出,首先要知道自己是屬於那一個社群。

陳醫生說:「要預防猴痘,首先要知道自己在那一個社群,現時個案只集中在同性戀社群,尤其在與男性有性關係的男性及變性者,有些個案是非同性戀社群,例如那9位兒童及一些國內外的女性,但這佔很少數,一般人的風險依然很低,但這一切都有機會改變。」

為了保障自己,如果自己是在風險高的社群,陳醫生就建議應該限制性伴侶數目,使用安全套,至於一般大眾則保持警覺,以及不需太過恐慌。

如果懷疑感染猴痘,而自己又是照顧者,又應採取什麼措施呢?

陳醫生說:「這跟新型肺炎差不多,確保那人是隔離,身處同一場所要帶口罩,餐具要分開。」

至於衣物處理方面,醫生也建議患者自行處理洗衣程序。

陳醫生說:「使用密封的袋(儲存污衣),使用可用的洗衣方法,(病毒)很容易在洗滌中被消滅。」

醫生也提到,最近在法國有狗隻感染個案,如果感染者的竉物,未有曝露於猴痘病毒,就應送去別的地方照料,相反就應該由患者自行照顧,已接觸過病毒的竉物。

至於家居用品表面,就應該用漂白水清潔,他也引述英國的數據。

陳醫生說:「猴痘甚至很難透過居家感染,在英國有檢測所有居家接觸的小孩不到1%確診。」

