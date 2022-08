【有線財經】

聯儲局主席鮑威爾將出席全球央行年會,高盛預計會暗示放慢加息步伐。但有分析憂慮過早釋放鴿派信號令金融環境再次放鬆。

市場繼續聚焦,聯儲局主席鮑威爾在全球央行年會上會否釋放加息步伐的信號。高盛相信,鮑威爾會暗示加息幅度會放慢,除非經濟數據方面有重大意外,否則預期當局在9月加息半厘。

高盛首席經濟學者哈祖斯說:「我認為他會表達有過度緊縮的風險,因此有理由從超常規的加息速度放慢一點下來。但同時他會強調工作還沒完結,通脹仍然過高,局方會承諾把通脹帶回至2%左右。」

他認為,聯儲局需要加息至3.5厘或更高、通脹可能要一至兩年才有明顯回落,又指美國經濟目前軟著陸,狀況不至於歐洲及中國那樣遜色。

彭博分析估計,鮑威爾會重申不惜一切代價將通脹壓低至目標水平,建議他即使要轉鴿都應先向市場,提供一個清晰的通脹目標,並且強調放慢加息步伐,並不意味著最終利率會降低,因為過早釋放鴿派信號可能金融環境再次放鬆,影響聯儲局接下來的工作。

另外,聯儲局的貼現利率會議紀錄顯示明尼亞波利斯聯儲銀行行長卡什卡利以及聖路易聯儲銀行行長布拉德在上月都支持加息1厘,有九位行長則支持四分三厘。雖然貼現利率是指聯儲局向銀行借貸的利率,可以與聯邦基金利率各自獨立。但分析認為,央行官員就貼現利率存在分歧對9月加息步伐有啟示作用。

