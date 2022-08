汽油價格連續多天下跌 專家憂可能再度上升（視頻）

【KTSF 傅景竑報導】

開車的觀眾可能特別有感,油價已經連續多天下跌,灣區週二有些地方還看得到一加侖低於5塊錢的油價,但專家擔憂在接下來幾週,油價可能再度上升。

灣區的油價在這10週來慢慢下跌,這家在San Mateo的加油站,週二的普通汽油一加侖低於5塊錢。

San Mateo居民Michelle Rice說:「比兩個月前好很多了,但還是高。」

雖然油價下跌,這價格對很多消費者來說還是高,灣區各地普通汽油的油價,平均落在一加侖5.25元至5.50元。

舊金山居民Toki Burke說:「以前5塊錢很貴,但現在我很高興看到它這麼低。」

Gas Buddy分析師Patrick DeHaan說:「還是蠻高的,但我們開始看到更多灣區加油站,掉到一加侖5元之下。」

雖然分析師指油價目前繼續下跌,但他不認為這會持久。

DeHaan說:「我們可能會看到降幅在未來幾週減緩,並在未來看到價格反彈。」

他認為油價還是很不穩定。

DeHaan說:「我們沒有看過全國油價平均,在一年內從3塊到4塊到5塊,再回到4塊回到3塊,市場還有很多經濟消息要消化,油組OPEC今天才威脅要在未來幾週減產,這個擔憂把油價推到一桶94元。」

油價狀況必然會影響,消費者在加油站的花費。

DeHaan說:「我們還沒脫離油價動盪的險境,價格也可能慢慢回升一些,但願我們已經歷了2022年的油價頂端。」

這對消費者來說是好消息。

DeHaan說:「如果降到4.5元會很好,但我不知道這想法有多實際,我們只能等著看。」

