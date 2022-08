【KTSF】

在8月10號舊金山(三藩市)列治文區一名亞裔女子,在路上被人無故毆打,週一警方已逮捕疑犯。

當時女事主在26th Ave夾Geary大道路段步行,一名男人走來多次毆打她,女事主沒有生命危險。

事後警方根據監控錄影片段,確認涉案男子是35歲舊金山居民Terence Chrisman,他面多項重罪起訴。

